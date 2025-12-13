Bad Bunny: Detienen a 35 presuntos revendedores de boletos en conciertos en la CDMX

En medio de la euforia por la gira “Debí tirar más fotos World Tour” de Bad Bunny, autoridades de la Ciudad de México reportaron la detención de 35 presuntos revendedores de boletos para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México (CDMX).

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que los operativos buscan garantizar un acceso justo a los eventos, evitando la especulación que afecta a miles de fans.

Los detenidos, que incluyen siete mujeres, 12 hombres y siete menores de edad en el segundo concierto, fueron sorprendidos ofreciendo boletos a precios exorbitantes, superiores a los oficiales, e incluso con indicios de falsificaciones.

En el primer show, se arrestó a 16 personas por reventa y ocho más por apartar lugares de forma indebida, mientras que en el segundo se capturó a 19 revendedores y tres por obstruir el paso. Estos hechos ocurrieron en las inmediaciones del recinto, donde la presencia de elementos policiacos ha sido clave para disuadir prácticas ilegales que encarecen el entretenimiento para el público.

Para salvaguardar los ocho conciertos programados de Bad Bunny en la capital, la SSC desplegará un amplio dispositivo de seguridad que incluye a 1,166 policías, 39 vehículos, 10 motopatrullas, nueve grúas, un autobús, dos drones y un helicóptero. Además, la Subsecretaría de Control de Tránsito coordinará acciones viales para mitigar el impacto en la movilidad urbana. Estas medidas responden a la expectación generada por el “rey del trap latino”, cuyo espectáculo ha atraído a decenas de miles de asistentes, consolidando su estatus como uno de los artistas más influyentes en la escena global.

La reventa de boletos para eventos de Bad Bunny no es un fenómeno aislado, sino un problema recurrente que vulnera los derechos de los consumidores y fomenta la desigualdad en el acceso cultural. Autoridades llaman a la ciudadanía a reportar irregularidades a través de las líneas oficiales, mientras que los fans celebran no solo la música del boricua, sino también los esfuerzos por un espectáculo equitativo. Con fechas adicionales por delante, se espera que estas detenciones sirvan de precedente para futuras giras, protegiendo la experiencia de un ícono como Bad Bunny en México.