Bad Bunny rompe barreras: lidera Apple Music en China con canción en español

El fenómeno global de la música urbana volvió a cruzar fronteras este jueves: el cantante puertorriqueño Bad Bunny se posicionó en el primer lugar del ranking diario de Apple Music en China con su canción DeBÍ TiRAR MáS FOToS, incluida en su más reciente álbum. Este logro resulta especialmente significativo debido a que el mercado musical chino suele estar dominado por producciones en mandarín, K-pop y artistas estadounidenses o europeos.

Según datos oficiales de la plataforma de streaming, el tema superó a producciones locales e internacionales que habitualmente lideran las listas de escuchas en ese país asiático. La presencia de una canción íntegramente en español en lo más alto del ranking refleja no solo la popularidad de Bad Bunny, sino también la expansión del alcance de la música latina más allá de sus mercados tradicionales.

El ascenso de DeBÍ TiRAR MáS FOToS en China coincide con un momento de máxima visibilidad internacional para el artista. El pasado 1 de febrero, su álbum Debí Tirar Más Fotos hizo historia al ganar el Grammy al Álbum del Año, siendo el primer trabajo completamente en español en obtener ese galardón, además de recogerse premios en categorías de música urbana y global.

Durante la ceremonia de los Grammy, Bad Bunny también causó impacto con un discurso crítico al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), lo que generó amplias reacciones mediáticas y reforzó su papel como figura que no rehúye de posturas sociales y políticas.

Pocos días después de ese reconocimiento histórico, se confirmó que Bad Bunny será el protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, un acontecimiento que ha generado opiniones divididas y hasta propuestas de conciertos alternativos por parte de sectores conservadores en Estados Unidos.

En conjunto, el éxito en China, sus logros en los Grammy y su esperado papel en el Super Bowl consolidan a Bad Bunny como uno de los artistas más influyentes de la actualidad, capaz de trascender idiomas, mercados y fronteras culturales.

