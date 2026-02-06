Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 6 de Febrero, 2026
Bad Bunny sobre el Show de Medio Tiempo del Super Bowl: “Bailarán con o sin saber español”

A días de su presentación histórica en el Super Bowl LX, el músico puertorriqueño Bad Bunny ofreció declaraciones sobre lo que el público puede esperar de su show de medio tiempo
6 febrero, 2026
Bad Bunny sobre el Show de Medio Tiempo del Super Bowl: “Bailarán con o sin saber español” — lo que dijo el astro cubriendo expectativas y rumores

Foto: Cortesía

Bad Bunny aseguró que su espectáculo en el Super Bowl LX será una gran fiesta latina e invita a la audiencia a disfrutar y bailar, sin necesidad de entender el español. El artista evitó confirmar invitados sorpresa y habló de la importancia de la música y el ritmo por encima de las barreras lingüísticas.

Durante una conferencia de prensa en San Francisco, el intérprete de “Tití Me Preguntó” fue enfático: no hace falta conocer español para disfrutar de su show. Aunque anteriormente bromeó diciendo que quienes no entendieran su idioma tenían “cuatro meses para aprender”, ahora aclaró que lo esencial será divertirse y bailar desde el corazón.

Bad Bunny explicó que la música trasciende las palabras y que su actuación está diseñada para ser una celebración universal, con ritmos y energía que conectan con gente de distintas culturas y lenguas.

Preguntado sobre posibles invitados especiales durante el espectáculo, el artista prefirió mantener el misterio. Aseguró que habrá “muchos invitados”, incluyendo a su familia y a representantes de la comunidad latina alrededor del mundo, pero no confirmó nombres específicos.

Esto se suma a la expectativa mediática generada tras su aparición en Saturday Night Live y la enorme anticipación global por ver cómo integrará la cultura latina en uno de los escenarios más vistos de la televisión estadounidense.

El Super Bowl LX se produce después de un año significativo para Bad Bunny, quien recientemente ganó importantes premios Grammy y se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la música contemporánea. Su participación es vista como un hito para la representación de artistas que cantan en español en espectáculos de enorme alcance internacional. 

