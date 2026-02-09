Bad Bunny hace historia en el Super Bowl 2026: Lady Gaga y Ricky Martin sus invitados

La noche de este domingo 8 de febrero de 2026, Benito Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, consolidó su estatus como el artista más influyente del planeta al encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX. Desde el centro del Levi’s Stadium en Santa Clara, California, el “Conejo Malo” ofreció una presentación de aproximadamente 13 minutos que fusionó la cultura caribeña con la vanguardia tecnológica, logrando cautivar a más de 65 mil asistentes y a millones de espectadores a través de la televisión y plataformas de streaming.

El setlist del show inició con la potencia de “Mónaco”, seguida de éxitos que han marcado su carrera como “Tití me preguntó” y “DTMF”. Uno de los momentos más destacados de la noche fue la recreación de su icónica “Casita” sobre el césped del estadio, simbolizando sus raíces en Puerto Rico. Durante la interpretación de “Baile Inolvidable” y “Nuevayol”, Bad Bunny demostró un dominio escénico absoluto, elevando el género urbano a un nivel de producción nunca antes visto en la historia de la NFL.

La adrenalina en el recinto alcanzó su punto máximo con la aparición de invitados especiales. Lady Gaga sorprendió al unirse al escenario para una colaboración cargada de sintetizadores, mientras que el legendario Ricky Martin aportó la dosis de nostalgia pop y energía latina necesaria para cerrar un bloque histórico. Con estas colaboraciones, Bad Bunny no solo celebró su éxito individual, sino que rindió homenaje a la trayectoria de los artistas latinos que abrieron brecha en el mercado estadounidense en décadas pasadas.

Contexto del Super Bowl LX y el dominio latino en el entretenimiento

La elección de Bad Bunny para el Super Bowl de 2026 responde a la creciente demanda de representación latina en los eventos deportivos de mayor audiencia en los Estados Unidos. Según estadísticas de consumo de la NFL, el público hispano ha crecido un 15% en los últimos dos años, lo que convierte a artistas como el puertorriqueño en activos estratégicos para la liga. Además, la integración de Lady Gaga permitió atraer a un sector diverso de la audiencia, uniendo el pop anglosajón con el trap y el reggaetón.

Este espectáculo de medio tiempo ocurre apenas meses después de que Bad Bunny rompiera récords de reproducción con su más reciente material discográfico. Expertos en la industria musical señalan que la logística para trasladar el concepto de la “Casita” a California requirió más de seis meses de planeación y un equipo de producción de 400 personas. El impacto en redes sociales fue inmediato, posicionando al cantante como la tendencia número uno a nivel global durante la transmisión del partido entre los Seahawks y los Patriots.

Tras finalizar su actuación con fuegos artificiales y una ovación de pie, el cantante agradeció a su público en español, reafirmando su orgullo por sus orígenes. Con esta presentación, la NFL cierra uno de los capítulos más exitosos en la historia de sus espectáculos de medio tiempo, dejando la vara muy alta para las futuras ediciones de la máxima fiesta del fútbol americano profesional.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/