Bad Bunny provoca insólita expectativa previo al show del Super Bowl LX y lanza un grito eufórico: “¡Viva México, ca…!”

A pocos días de hacer historia, el cantante puertorriqueño Bad Bunny se presentó este jueves 5 de febrero en la conferencia de prensa oficial de Apple Music, donde compartió sus sensaciones previas al espectáculo de medio tiempo más esperado del año.

Durante el encuentro con los medios internacionales en Santa Clara, California, el artista no solo reafirmó su orgullo latino, sino que cerró su intervención con un eufórico grito de “¡Viva México, ca…!”, respondiendo al cariño de los periodistas y fanáticos mexicanos que se dieron cita en el evento.

El intérprete de “Tití me preguntó” subrayó que su principal objetivo para este domingo es disfrutar y conectar con el público global a través de su cultura. Bad Bunny llega a este compromiso apenas una semana después de haber triunfado en los Grammy 2026, donde se llevó el galardón a Álbum del Año. Ante los cuestionamientos sobre el idioma de su presentación, el cantante fue tajante al señalar que la música es un lenguaje universal y que, más allá de entender las letras, lo importante será que el mundo entero se ponga a bailar desde el corazón.

Aunque el hermetismo sobre los invitados especiales continúa, la presencia de Benito Antonio Martínez Ocasio en el escenario del Levi’s Stadium marca un hito como el primer artista masculino latino en encabezar el show en solitario. La producción ha generado tal interés que la sala de prensa registró un lleno total, contrastando con presentaciones de años anteriores. El artista aseguró que, pese a los nervios naturales de un evento de esta magnitud, se siente listo para representar dignamente a la comunidad hispana en el Super Bowl LX.

El impacto cultural de Bad Bunny en el deporte estadounidense

La elección del “Conejo Malo” para el Super Bowl LX no ha estado exenta de polémica, enfrentando críticas de sectores conservadores en Estados Unidos, incluyendo comentarios del expresidente Donald Trump. Sin embargo, la NFL y los organizadores han respaldado la decisión, destacando que el artista es un fenómeno global que une culturas. En este contexto, figuras del deporte como Kevin Durant han manifestado su desinterés, mientras que millones de seguidores en México y el Caribe celebran el triunfo de la música en español en el horario estelar de la televisión estadounidense.

Para dar mayor contexto, cabe recordar que Bad Bunny ya tuvo una breve participación en el show de medio tiempo del 2020 junto a Shakira y Jennifer López, pero esta vez la responsabilidad total del performance de 13 minutos recae sobre sus hombros. Las estadísticas de Spotify y Apple Music lo sitúan como el artista más escuchado de la década, lo que garantiza una audiencia récord para la edición número 60 del gran juego, donde se enfrentarán los Patriots de Nueva Inglaterra contra los Seahawks de Seattle.

