Bad Bunny supera a Taylor Swift: “Debí tirar más fotos” lidera las letras más buscadas en Google 2025

En un fenómeno musical que define el pulso digital de 2025, Bad Bunny se impuso en las búsquedas de letras de canciones a nivel global, según el informe Year in Search 2025 de Google. La estrofa de su tema Debí tirar más fotos (DtMF), cargada de nostalgia y emociones compartidas, fue la letra más consultada en internet durante el año que está por concluir.

El ranking, que comprende las tendencias de búsqueda entre el 1 de enero y el 25 de noviembre de 2025, ubica a Bad Bunny en la cúspide, seguido por otros éxitos virales como Tabola Bale de Silet Open Up, Ordinary de Alex Warren y Gabriela de Katseye. La canción de Taylor Swift Eldest Daughter quedó en quinta posición, evidenciando una feroz competencia cultural entre géneros y estilos.

Analistas de tendencias señalan que la fuerza de DtMF radica en su capacidad de conectar con emociones universales: la reflexión sobre recuerdos, amores y el paso del tiempo. Su presencia en redes sociales —especialmente en montajes nostálgicos en TikTok— impulsó un aumento significativo de interés, llevando a miles de usuarios a buscar su letra completa en Google.

Este fenómeno digital coincide con otros indicadores del impacto global de Bad Bunny en 2025. En plataformas de streaming como Spotify, el artista puertorriqueño también encabezó las listas de reproducción, superando incluso a Taylor Swift como el artista más escuchado del año, con cerca de 19.8 mil millones de reproducciones.

Aunque Bad Bunny dominó las búsquedas de letras, el panorama musical del año fue diverso. Artistas de distintos continentes y géneros figuraron en el top de tendencias digitales, desde fenómenos del K-Pop hasta voces emergentes de TikTok, lo que refleja cómo las plataformas globales están fragmentando la música tradicional y abriendo paso a nuevos protagonistas.

Para Taylor Swift, a pesar de no liderar la lista de letras más buscadas, su constante presencia en búsquedas relacionadas con música y cultura pop demuestra que sigue siendo una figura influyente en la industria.

En resumen, 2025 será recordado como un año en que la música latina y las experiencias emocionales compartidas dominaron las búsquedas digitales, con Bad Bunny como su principal estandarte.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO