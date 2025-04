Baja California se aleja de México: ya se separó 24 metros hasta el momento, advierten

La península de Baja California se está alejando poco a poco del resto del país, con un desplazamiento anual de entre cuatro y cinco centímetros hacia el noroeste, de acuerdo con el geólogo Thierry Calmus, investigador de la Estación Regional del Noroeste (ERNO) del Instituto de Geología (IGL) de la UNAM, con sede en Hermosillo, Sonora.

“El desplazamiento promedio de la península con respecto al continente es de cuatro o cinco centímetros al año hacia el noroeste”, explicó Calmus, especialista en tectónica y geología estructural.

En un artículo publicado fundaciónunam.org.mx, señalan que aunque este movimiento es invisible a escala humana, sus efectos acumulativos a lo largo del tiempo podrían ser muy significativos.

Y es que, con base a estas mediciones, se estima que desde la llegada de los españoles a México, Baja California se ha ido desplazando aproximadamente 24 metros. A un ritmo constante, en un millón de años podría moverse hasta 40 kilómetros más, lo que representaría un cambio geográfico drástico en el mapa del país.

¿Cómo se mide y a qué se debe este desplazamiento de Baja California?

Este fenómeno puede ser detectado gracias al uso de tecnología GPS de alta precisión, que permite medir con exactitud las distancias entre distintos puntos del planeta. Antes de la década de 1980, estos movimientos eran registrados con sistemas de medición láser.

El desplazamiento se debe al sistema de fallas del Golfo de California, una estructura tectónica activa con más de seis millones de años de antigüedad, que genera miles de microsismos cada año.

La mayoría no son perceptibles por la población, pero son una muestra clara de que la región está geológicamente activa.

“Baja California es un ente geológico vivo. Es un sistema que no se ha detenido en millones de años y no hay razón para que lo haga ahora”, afirmó Calmus. Aunque no se puede predecir un gran evento sísmico, sí es posible medir y monitorear estos desplazamientos, lo que permite comprender mejor el comportamiento del territorio nacional a lo largo del tiempo.