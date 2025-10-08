Baja California Sur celebra 51 años de historia como Estado libre y soberano

Hace 51 años, Baja California Sur dejó atrás su condición de territorio y se convirtió en un Estado libre y soberano. Este aniversario se recordó con una sesión solemne en la Sala José María Morelos y Pavón del Congreso local, donde participaron representantes de los tres poderes y de la sociedad civil.

Retos actuales

En su intervención, el rector de la UABCS, Dante Arturo Salgado González, pidió no olvidar los retos que aún enfrenta la entidad. Mencionó la seguridad, el combate a la pobreza y la necesidad de que los servidores públicos actúen con honestidad y humildad.

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío destacó que este aniversario también rinde homenaje a quienes perdieron la vida el 30 de septiembre en la lucha por la democracia.

“Con orgullo podemos decir que en Baja California Sur hemos fortalecido la democracia por la vía pacífica. Hemos construido una sociedad que valora la justicia, la diversidad y el respeto a las distintas formas de pensar”, expresó.

Un llamado al futuro

El mandatario resaltó que la historia de la entidad se forjó con la mezcla de familias originarias y de quienes llegaron de otros lugares. Esa unión dio vida a una comunidad plural, solidaria y con fuerte identidad.

La jornada concluyó con un llamado a seguir construyendo un Baja California Sur más justo, participativo y orgulloso de su historia y de su gente.