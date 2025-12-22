Baja California Sur domina las tendencias en X

Este lunes, Baja California Sur (BCS) se ha consolidado como uno de los temas más comentados en la plataforma X (anteriormente Twitter). La combinación de cifras económicas históricas, eventos culturales masivos y un clima envidiable ha puesto los ojos del país sobre la media península en el inicio formal del invierno.

De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Turismo estatal, Baja California Sur cerrará este 2025 con una ocupación hotelera que supera el 70%, destacando un crecimiento sostenido del 3% en la afluencia de visitantes durante el año. Los usuarios en redes sociales han compartido imágenes de hoteles a su máxima capacidad en Los Cabos y La Paz, confirmando la sólida derrama económica que beneficia a la región.

Uno de los motores de la tendencia fue la reciente celebración de la décima edición del Desfile Navideño de La Paz. Miles de familias se congregaron en el emblemático malecón para presenciar el paso de carros alegóricos y espectáculos artísticos. El contenido multimedia generado por los asistentes inundó la red, resaltando el ambiente festivo y la seguridad del evento.

Mientras el frente frío número 23 afecta gran parte del territorio nacional, Baja California Sur destaca en X por su clima atípicamente cálido. Con temperaturas estables y cielos despejados, el estado se promociona orgánicamente como el refugio ideal para quienes huyen de las bajas temperaturas del norte y centro de México.

Finalmente, el nombre del estado también figuró en las conversaciones tras el reporte matutino del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Las menciones sobre las estrategias de vigilancia y los operativos de temporada para garantizar la tranquilidad de los turistas y residentes completaron la agenda de discusión en la plataforma digital este 22 de diciembre.

