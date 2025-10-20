Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 20 de Octubre, 2025
Gobierno de Baja California Sur envía ayuda humanitaria a estados afectados por lluvias e inundaciones

El gobernador Víctor Castro encabezó la salida de los primeros vehículos que trasladan 200 toneladas de ayuda humanitaria a estados afectados por lluvias
Brenda Ireri Yáñez
20 octubre, 2025
El gobernador del Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezó el banderazo de salida de los primeros siete vehículos que trasladan 200 toneladas de ayuda humanitaria a las familias afectadas por las lluvias, reunidas en el Centro de Acopio “Solidaridad”.

Los suministros serán enviados a las familias afectadas por las lluvias e inundaciones en los estados de Veracruz, Querétaro, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, con el apoyo de los cinco municipios de Baja California Sur.

Acompañado por la presidenta del Sistema Estatal DIF (SEDIF), Patricia López Navarro, y servidores públicos estatales, el mandatario destacó la solidaridad del pueblo sudcaliforniano, que respondió con generosidad ante la emergencia.

“Baja California Sur y su gente demuestran una vez más que están del lado de quienes más lo necesitan, reafirmando su compromiso con la empatía y la ayuda mutua”, expresó Castro Cosío.

El gobernador reconoció además el apoyo logístico de la Secretaría de Marina Armada de México, que trasladará los víveres desde el puerto de Pichilingue a bordo del buque “Isla Tiburón”, para asegurar su llegada oportuna y organizada a las entidades afectadas.

Finalmente, subrayó que esta acción refleja el esfuerzo conjunto entre gobierno, sociedad civil, empresas y autoridades municipales, reafirmando el compromiso de las y los sudcalifornianos con la solidaridad nacional.

