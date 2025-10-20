Gobierno de Baja California Sur envía ayuda humanitaria a estados afectados por lluvias e inundaciones

El gobernador del Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezó el banderazo de salida de los primeros siete vehículos que trasladan 200 toneladas de ayuda humanitaria a las familias afectadas por las lluvias, reunidas en el Centro de Acopio “Solidaridad”.

Los suministros serán enviados a las familias afectadas por las lluvias e inundaciones en los estados de Veracruz, Querétaro, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, con el apoyo de los cinco municipios de Baja California Sur.

Acompañado por la presidenta del Sistema Estatal DIF (SEDIF), Patricia López Navarro, y servidores públicos estatales, el mandatario destacó la solidaridad del pueblo sudcaliforniano, que respondió con generosidad ante la emergencia.

“Baja California Sur y su gente demuestran una vez más que están del lado de quienes más lo necesitan, reafirmando su compromiso con la empatía y la ayuda mutua”, expresó Castro Cosío.

El gobernador reconoció además el apoyo logístico de la Secretaría de Marina Armada de México, que trasladará los víveres desde el puerto de Pichilingue a bordo del buque “Isla Tiburón”, para asegurar su llegada oportuna y organizada a las entidades afectadas.

Finalmente, subrayó que esta acción refleja el esfuerzo conjunto entre gobierno, sociedad civil, empresas y autoridades municipales, reafirmando el compromiso de las y los sudcalifornianos con la solidaridad nacional.