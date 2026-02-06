Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 6 de Febrero, 2026
Dinero

Baja California Sur lidera el crecimiento económico nacional en 2025

Con un incremento del 4.3% en el tercer trimestre de 2025, la entidad superó a Colima y San Luis Potosí, consolidándose como referente de dinamismo económico
6 febrero, 2026
Gobierno de BCS

Baja California Sur se posicionó como la entidad con el mayor crecimiento económico de todo el país durante el periodo julio–septiembre de 2025. De acuerdo con los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), el estado registró un incremento del 4.3 por ciento, liderando la tabla nacional en dinamismo y fortaleza local.

Maribel Collins Sánchez, titular de la Secretaría de Turismo y Economía (SETUE), informó que este desempeño permitió a la entidad superar a estados como Colima, San Luis Potosí, Guerrero y Tamaulipas. Por esta razón, el crecimiento económico en BCS refleja el éxito de la coordinación entre el gobierno estatal, el sector productivo y la iniciativa privada.

Sectores estratégicos impulsan el desarrollo

Por otro lado, la funcionaria subrayó que estos resultados son producto de políticas públicas orientadas a fortalecer sectores clave como el turismo, el comercio y la atracción de inversiones. Según Collins Sánchez, la tasa de crecimiento acumulada de enero a septiembre de 2025 alcanzó un 2.9 por ciento, lo que confirma una tendencia positiva sostenida para las familias sudcalifornianas.

Compromiso con el bienestar local

Cabe señalar que este avance económico ha permitido generar mayor empleo y bienestar bajo la administración del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío. Por ello, la titular de SETUE expresó que se seguirá trabajando con una visión responsable e incluyente para mantener este ritmo de desarrollo. Por esta razón, se busca consolidar a la media península como un polo de inversión sustentable a largo plazo.

Finalmente, el reporte del ITAEE confirma que el estado avanza sobre bases sólidas, destacando en servicios y servicios turísticos. Debido a que el crecimiento económico en BCS es el más alto del país, se espera que el cierre de año mantenga cifras similares. Por lo tanto, Baja California Sur reafirma su posición como una de las economías más vibrantes de México en la actualidad.

