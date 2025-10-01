Baja California Sur refuerza promoción internacional: más vuelos y presencia en Fitur 2026

La secretaria de Turismo, Economía y Sustentabilidad de Baja California Sur, Maribel Collins, informó que próximamente iniciarán vuelos desde Alemania y Panamá hacia Los Cabos, además de fortalecer la presencia del estado en ferias internacionales, como el Fitur 2026 en Madrid, donde México será país invitado de honor.

Collins explicó que la estrategia consiste en mantener la presencia de Baja California Sur en los principales mercados internacionales, enviando información a aerolíneas y tour operadores para atraer nuevas rutas y visitantes.

“Definitivamente esa es una tarea permanente: enviar información a las aerolíneas interesadas y mostrarles que somos un destino competitivo”, dijo la secretaria.

Sin embargo, la promoción turística no está exenta de críticas. En días recientes, voces del sector y actores políticos cuestionaron si los recursos destinados a campañas internacionales son proporcionales a las necesidades de infraestructura en destinos como Los Cabos.

Ante ello, Collins defendió el esquema de fideicomisos, aclarando que los excedentes del impuesto sobre hospedaje se reparten entre promoción (50%) e infraestructura social (50%). Aun así, reconoció que persisten problemas en zonas turísticas, como vialidades en mal estado y servicios básicos deficientes, lo que contrasta con la imagen de lujo que se proyecta en el extranjero.

“El que no promueve se olvida en el mercado; hay una gran competencia entre destinos turísticos y sí debemos hacer presencia para que Baja California Sur siga creciendo”, puntualizó Collins.

El debate sobre la manera en que se administran los recursos continúa marcando la agenda turística de Baja California Sur, entre el impulso a la promoción internacional y la necesidad de atender rezagos locales en infraestructura.

