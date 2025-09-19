La Baja Mil 2026 arrancará y concluirá en Los Cabos: regreso histórico del off-road

En un hecho histórico para el deporte motor y el turismo deportivo en México, Los Cabos ha sido designado como punto de salida y meta de la edición 59 de la carrera internacional Baja Mil 2026, una de las competencias off-road más importantes del mundo.

El anuncio fue realizado por Score International, la organización responsable del evento, que firmó este martes un convenio oficial con autoridades locales. Esta decisión marca el regreso de la Baja Mil a Los Cabos después de casi dos décadas: su última salida desde este destino fue en el año 2000, y la última llegada en 2007.

“Será una carrera fuera de carretera histórica, innovadora y llena de oportunidades. Se realizará bajo los más altos estándares de seguridad y traerá una gran derrama económica desde el 31 de octubre, cuando se abra la ruta para los recorridos previos”, señaló Juan Tintos Funke, director general de Score International.

📍 Fechas, ruta y relevancia internacional

La Baja Mil 2026 se llevará a cabo del 9 al 15 de noviembre, con un recorrido que partirá y concluirá en San José del Cabo, abarcando tramos emblemáticos hasta llegar a Loreto, atravesando la península de Baja California Sur.

Según Score International, las competencias off-road generan una de las cadenas de valor más amplias del sector turístico-deportivo, al activar proveedores, servicios logísticos, mecánicos, hoteleros y gastronómicos desde semanas antes del evento principal.

🌍 Los Cabos: epicentro de turismo deportivo

Con esta designación, Los Cabos consolida su lugar como sede de eventos deportivos internacionales de alto impacto, al sumar la Baja Mil a un calendario que ya incluye:

🎣 El torneo de pesca Bisbee’s Black & Blue

🎾 El Abierto Mexicano de Tenis Los Cabos 250

Además de su reconocida oferta turística de lujo y naturaleza, este tipo de eventos refuerzan la proyección global de Los Cabos como un destino versátil, competitivo y sostenible para el turismo deportivo.

