Baja Series llega a Ciudad Constitución con histórico encuentro entre Águilas de Mexicali y Cañeros de Los Mochis

Una fiesta beisbolera en Comondú

Este domingo 28 de septiembre de 2025, el Estadio Rodolfo “Fito” Montaño fue escenario de un momento histórico para Ciudad Constitución. Por primera vez, la localidad recibió un partido de béisbol profesional con el duelo entre Águilas de Mexicali y Cañeros de Los Mochis, dentro del torneo Baja Series 2025.

Cientos de aficionados asistieron para disfrutar de un espectáculo posible gracias al esfuerzo del Ayuntamiento de Comondú, encabezado por el alcalde Roberto Pantoja Castro. La autoridad impulsó trabajos de limpieza y mejoras para dejar el estadio en condiciones dignas.

Esfuerzos para dejar huella

El Ayuntamiento subrayó que la colaboración de distintas áreas municipales permitió que el inmueble quedara listo no solo para este encuentro, sino también para futuros eventos deportivos y comunitarios.

La llegada del Baja Series a Ciudad Constitución representa un paso significativo para fortalecer el deporte en la región y fomentar la convivencia familiar. Asimismo, refuerza la identidad comundeña y consolida al municipio como un anfitrión capaz de recibir espectáculos de gran calidad.

El torneo, celebrado del 25 al 28 de septiembre, también incluyó encuentros en el Estadio Arturo C. Nahl de La Paz con la participación de equipos como Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán, además de los protagonistas del histórico partido en Comondú.