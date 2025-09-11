Baja Series regresa a La Paz del 25 al 28 de septiembre

La ciudad de La Paz se prepara para recibir la séptima edición de Baja Series, un torneo de exhibición que reunirá a cuatro equipos de la Liga Mexicana del Pacífico LMP del 25 al 28 de septiembre de 2025. Los encuentros se llevarán a cabo en el estadio Arturo C. Nahl, que se alista para recibir a cientos de aficionados al beisbol.

Este evento deportivo contará con la participación de Tomateros de Culiacán, Cañeros de los Mochis, Águilas de Mexicali y los actuales campeones, Charros de Jalisco, que llegarán a la capital sudcaliforniana como parte de su preparación para la próxima temporada invernal.

Los organizadores informaron que Baja Series se ha consolidado como un espacio para promover el beisbol profesional en Baja California Sur. Destacaron que el objetivo principal es convertir a la entidad en una plaza de relevancia nacional para el deporte, más allá de los beneficios económicos que pueda generar.

De acuerdo con Andrés Arce Olachea, director general del proyecto, esta iniciativa ha crecido desde su inicio en 2019 y logró un impulso importante en 2023, cuando se invitó a equipos de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) a participar. Subrayó que el propósito es fortalecer el arraigo de la afición y ofrecer una experiencia única a los seguidores.

La edición 2025 de Baja Series ofrecerá además actividades para toda la familia, como dinámicas de convivencia con jugadores, presentaciones especiales y venta de productos oficiales de los equipos participantes.

Los boletos ya están disponibles en línea, con precios que van desde los 300 pesos en zona general por jornada hasta 500 pesos en la zona VIP. También se ofrece un abono para los cuatro días del torneo, cuyo costo en modalidad VIP incluye artículos conmemorativos y acceso a un evento privado con Charros de Jalisco.

Para la comunidad local, la llegada de equipos como Tomateros de Culiacán, Cañeros de los Mochis, Águilas de Mexicali y Charros de Jalisco, representa una oportunidad única de presenciar el talento de la Liga Mexicana del Pacífico LMP sin tener que salir del estado.

La expectativa crece conforme se acerca la fecha de inicio del torneo, con reservaciones de hospedaje y actividades turísticas incrementándose en la capital. Los organizadores esperan que Baja Series impulse la economía local y consolide a La Paz como sede recurrente de eventos de beisbol profesional.

Autoridades municipales y patrocinadores invitaron a la ciudadanía a adquirir sus boletos con anticipación, subrayando que este tipo de eventos fomenta el deporte, el turismo y la convivencia familiar en Baja California Sur.