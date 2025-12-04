Llega primera edición de Baja Sur Flamenco Fest; un festival que marcará tendencia en La Paz

La Paz se prepara para recibir la primera edición del Baja Sur Flamenco Fest, un evento que busca posicionarse como una nueva plataforma cultural en la región. La organización apuesta por un programa que combina espectáculo, formación y diálogo artístico.

El festival se realizará el 5 y 6 de diciembre con una gala estelar que presentará a figuras destacadas del flamenco. Los asistentes podrán disfrutar de dos días de actividades diseñadas para acercar este arte a la comunidad sudcaliforniana.

Este encuentro pretende atraer tanto a amantes del flamenco como a quienes desean explorar nuevas expresiones artísticas. La propuesta incluye espacios de convivencia que impulsan la participación activa del público.

¿Qué actividades ofrecerá el Baja Sur Flamenco Fest?

El programa considera talleres de guitarra y baile impartidos por especialistas del género. El festival también incluye master classes que permitirán a los participantes adquirir herramientas técnicas y escénicas.

Además, se desarrollarán conversatorios que abrirán un espacio de intercambio entre artistas, estudiantes y aficionados. Las actividades buscan fortalecer el diálogo cultural y fomentar el aprendizaje desde la experiencia directa.

¿Dónde se realizará el Baja Sur Flamenco Fest?

El Teatro Juárez será la sede principal del evento y albergará todas las actividades programadas. La elección del recinto responde a su relevancia como uno de los espacios culturales más emblemáticos de La Paz.

Los organizadores invitan al público a apartar ambas fechas y formar parte del inicio de una tradición que aspira a crecer cada año. El festival se presenta como una oportunidad para disfrutar el flamenco desde distintas expresiones.