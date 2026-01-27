En 2025 baja la violencia contra las mujeres en La Paz: Milena Quiroga

Durante el pasado año 2025, el municipio de La Paz registró una disminución significativa en los índices de violencia contra las mujeres en comparación con periodos anteriores. La alcaldesa, Milena Quiroga, confirmó estos resultados durante una caminata conmemorativa en el Cerro Atravesado, señalando que la violencia contra las mujeres ha mostrado una tendencia a la baja que no se percibía desde el ciclo 2021-2022.

La funcionaria explicó que este logro es consecuencia directa de la implementación de la Mesa Violeta, un órgano donde convergen diversas dependencias para dar seguimiento puntual a cada caso denunciado. Según la alcaldesa, este esfuerzo interinstitucional ha permitido que las víctimas encuentren justicia de manera más expedita, logrando que la estadística delictiva finalmente cediera ante las estrategias de prevención.

La estrategia de seguridad y acompañamiento, que se alinea con la campaña estatal de “Cero Violencia”, ha sido fundamental para alcanzar estos números. Milena Quiroga subrayó que, tras revisar las cifras de 2024 y 2025, el descenso en los delitos de género es un reconocimiento al trabajo común de la sociedad y el gobierno, marcando un precedente en la actual administración paceña.

La alcaldesa manifestó que para su administración ha sido una labor ardua mantener las sesiones de la Mesa Violeta, pero los resultados justifican el empeño. Aseguró que en dicho espacio todas las dependencias involucradas analizan los casos lamentables que ocurren en el municipio, garantizando que no queden en el olvido y que se trabaje activamente hasta que se logre la aplicación de la ley.

Milena Quiroga detalló que el compromiso para este 2026 es redoblar los esfuerzos para que la tendencia a la baja sea aún más pronunciada. La meta institucional, según indicó, es que llegue un momento en el que las agresiones por cuestiones de género dejen de existir en la capital del estado, basándose en el fortalecimiento de la cultura de la denuncia y la respuesta inmediata de las autoridades.

Finalmente, la edil paceña hizo un llamado a no bajar la guardia pese a las buenas noticias estadísticas.

