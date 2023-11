Nuevos límites de velocidad en la Carretera Transpeninsular pasan de 90 a 60 km/h

Con el objetivo de reducir la cantidad de accidentes viales en la carretera Transpeninsular, la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos ha anunciado ajustes en los límites de velocidad, disminuyendo de 90 a 60 kilómetros por hora.

Esta medida será implementada en zonas urbanas, específicamente desde Cerro Colorado hasta San José del Cabo y desde el puente de Punta Ballena hasta El Bordo en Cabo San Lucas. Estos tramos han sido identificados como problemáticos en términos de accidentes viales por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de Baja California Sur.

Piden empresarios más infraestructura en carretera transpeninsular

En el caso de no cumplir con los nuevos límites de velocidad en los ocho kilómetros designados como zona urbana, los conductores estarán sujetos a multas. Al respecto, el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, ha señalado que ya se están aplicando multas a aquellos conductores que exceden los límites de velocidad establecidos. Esta medida busca mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes en áreas identificadas como particularmente riesgosas.

Leggs Castro señaló:

“Ya se está multando a quien se le ve de manera presencial que no respetan, ya se está haciendo la multa y no hay condonación. Hay cada loco que maneja como desesperado, como si fuera a ir al baño”.

En la actualidad, la señalización que indica los nuevos límites de velocidad en las zonas urbanas ya ha sido instalada, tanto en letreros como en cintas logarítmicas sobre la carretera.

La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos hace un llamado a los conductores para que manejen de manera responsable, respetando las normas y señales de tránsito.

Se enfatiza la importancia de no manipular dispositivos móviles al conducir, no exceder los límites de velocidad permitidos, evitar el consumo de bebidas alcohólicas antes de manejar, mantener una distancia adecuada con otros vehículos, evitar frenar de manera brusca, utilizar el cinturón de seguridad, no usar luces altas innecesariamente, ceder el paso en cruces peatonales y realizar una revisión previa de sus vehículos antes de ponerse al volante.

EU