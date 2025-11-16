Emboscada deja 7 muertos y 11 heridos en carrera de caballos en Parral, Chihuahua

Lo que era un pacífico evento hípico se convirtió en una escena de terror, esto luego de que un grupo armado emboscó y acató a balazos a un grupo de asistentes, dejando un saldo de al menos 7 personas muertas y 11 más heridas.

La masacre se llevó a cabo cuando una carrera de caballos se llevaba a cabo en el Carril Santa Teresa, ubicado sobre la carretera Parral-Jiménez, periferia de la turística ciudad de Parral, Chihuahua.

Esta agresión, reportada inicialmente como una riña que escaló a un enfrentamiento, ha sido catalogada por medios locales como una emboscada directa.

Los primeros informes obtenidos por medios locales y confirmados por el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Jorge Armendáriz, indicaron que la cifra de fallecidos es de siete.

La balacera habría iniciado luego de que un sujeto disparó en contra de dos asistentes que se encontraban consumiendo cerveza; un tercer hombre respondió con un rifle de alto poder, dando inicio a la refriega.

Este violento episodio obligó a otros asistentes, incluidos músicos contratados, a buscar desesperadamente refugio para sobrevivir, como lo muestra al menos un VIDEO que ya se ha viralizado en redes sociales.

Reportes extraoficiales y medios locales señalan que entre las víctimas mortales podría encontrarse Benito “El 8-4” Molina, identificado como un objetivo criminal clave en la región. Se presume que este individuo estaba ligado a una masacre anterior ocurrida en el carril de carreras de Maturana.

Ante la magnitud del ataque, las autoridades implementaron un operativo de seguridad exhaustivo en Parral. Elementos de la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), el Ejército y la Policía Municipal fueron desplegados de inmediato en los accesos carreteros de la zona, incluyendo las vías provenientes de Jiménez, Matamoros, El Granillo y la Vía Corta.

Tras el ataque armado en la carrera de caballos también fueron reportados narcobloqueos y enfrentamientos adicionales cerca de Valle de Allende y la carretera Parral-Santa Bárbara obligaron a los gobiernos municipales de Parral y Allende a emitir comunicados urgentes pidiendo a la ciudadanía no circular por el tramo carretero afectado “hasta nuevo aviso”.

Hasta el momento de la publicación de los informes, la Fiscalía de Distrito Zona Sur, a cargo de las indagatorias, no ha confirmado oficialmente la identidad de todas las víctimas ni ha reportado personas detenidas.