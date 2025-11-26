Trump responde a balacera cerca de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump difundió un mensaje en redes sociales, en el que expresó que el agresor que lesionó a dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca deberá enfrentar consecuencias severas por el daño causado a los guardias. Indicó además que ambos se encuentran hospitalizados y que sus lesiones son graves, aunque los médicos trabajan para estabilizarlos.

En su pronunciamiento, el presidente Trump agregó que él y su equipo se mantienen solidarios con la Guardia Nacional de Virginia Occidental, así como con todas las Fuerzas Armadas y del Orden de los Estados Unidos, destacando el valor de quienes arriesgan la vida en servicio público.

La Oficina Federal de Investigaciones, FBI, comenzó una investigación exhaustiva tras la balacera registrada a pocas cuadras de la Casa Blanca, donde dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental resultaron gravemente heridos. Las autoridades federales indicaron que ambos continúan con vida, aunque se mantienen en condición crítica en hospitales de Washington.

El director del FBI, Kash Patel, informó que los elementos heridos están recibiendo atención especializada. Señaló que su equipo mantiene comunicación constante con instituciones médicas y dependencias de seguridad para esclarecer el ataque, considerado un hecho aislado y no relacionado con otros delitos como feminicidio en la región.

El gobernador de Virginia Occidental había señalado inicialmente que los guardias habían muerto; sin embargo, posteriormente rectificó y explicó que su oficina recibió informes contradictorios sobre su estado. Su equipo de comunicación evitó responder preguntas adicionales sobre el incidente y las condiciones de los elementos afectados.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, comunicó que los integrantes de la Guardia permanecen en estado crítico. En su mensaje, explicó que se trató de un ataque deliberado, el cual movilizó a cuerpos locales y federales para contener el riesgo y asegurar la zona.

Un funcionario policial informó que el presunto atacante, quien también recibió un disparo, fue detenido con heridas que no representan riesgo vital. El funcionario enfatizó que no tenía autorización para dar detalles públicos y describió el caso de manera reservada.