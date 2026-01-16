Violencia en la CDMX: Reportan balacera en Tlalpan y Peralvillo con saldo de un muerto

La mañana de este viernes, la Ciudad de México se vio sacudida por dos hechos violentos casi simultáneos. El saldo preliminar reportado por las autoridades es de una persona fallecida tras una balacera en la alcaldía Tlalpan y un hombre lesionado en la colonia Peralvillo, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc. Estos incidentes provocaron una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En el primer caso, registrado en la colonia Santa Úrsula Xitla, en Tlalpan, un hombre de aproximadamente 30 años fue víctima de un ataque directo. Según testigos, sujetos a bordo de una motocicleta negra dispararon ráfagas de balas contra el individuo mientras caminaba por la vía pública. Aunque paramédicos lograron trasladarlo con vida a un hospital cercano, la víctima falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

De manera paralela, en la alcaldía Cuauhtémoc, se activó la alerta por otra balacera en el cruce de las calles Tetrazzini y Beethoven, en la colonia Peralvillo. Los reportes policiales indican que el incidente se originó por una pelea entre dos hombres que escaló al uso de armas de fuego. El lesionado fue trasladado al Hospital Rubén Leñero, donde su estado de salud se reporta como estable y fuera de peligro, mientras que el agresor logró darse a la fuga.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) ya ha iniciado las carpetas de investigación correspondientes para identificar a los responsables mediante el análisis de las cámaras del C5.

En la zona norte de la ciudad, en Peralvillo, la situación no es aislada. Apenas unas horas antes de este altercado, se informó sobre la detención de presuntos extorsionadores y líderes de células delictivas en alcaldías aledañas como la Venustiano Carranza, lo que sugiere una reconfiguración de los grupos criminales que operan en el centro de la capital. La presencia de policías de investigación y peritos en ambas escenas busca recolectar indicios que permitan frenar esta ola de violencia.

La jefa de gobierno y el secretario de seguridad han reiterado en conferencias previas que la estrategia de seguridad se mantendrá enfocada en el desarme voluntario y la vigilancia por cuadrantes. Sin embargo, la frecuencia de ataques directos mediante “motosicarios” sigue siendo un reto pendiente para las corporaciones policiacas de la CDMX, quienes hoy enfrentan la presión ciudadana por los cierres viales y el pánico generado en zonas residenciales y escolares.

