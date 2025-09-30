Balacera en Sinaloa deja un muerto y tres detenidos.

En un operativo coordinado, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN) detuvieron a tres hombres armados, a quienes se les aseguraron drogas y un vehículo luego de un enfrentamiento.

Los hechos ocurrieron en los poblados de Lo de Bartolo y La Guamuchilera, en Sinaloa, donde personal de seguridad realizaba recorridos terrestres en la zona y detectó a un grupo de personas portando armas de fuego. Al notar la presencia de los uniformados, los sujetos abrieron fuego contra ellos, lo que desató fuertes disparos.

Tras controlar la situación, tres hombres de 21, 30 y 32 años fueron detenidos. Durante la detención se decomisaron tres armas cortas, dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles, 18 frascos con marihuana, una bolsa con cristal y una camioneta.

Uno de los agresores resultó herido y, pese a la llegada de los servicios de emergencia, fue declarado sin vida en el lugar. Peritos acudieron posteriormente para realizar las diligencias correspondientes.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, que abrió una carpeta de investigación.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron que mantendrán operativos en la región para detener a quienes representen una amenaza para la población de Sinaloa.

