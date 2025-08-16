Balacera en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla deja una mujer fallecida (Video)

Una mujer falleció y un hombre resultó lesionado por impactos de bala durante una riña entre presuntos integrantes de Antorcha Campesina y la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, ocurrida en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc antes del partido entre Puebla y San Luis, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

Testigos señalaron que la confrontación inició con agresiones verbales que rápidamente escalaron a violencia física, incluyendo el lanzamiento de piedras entre ambos grupos, hasta que se escucharon disparos de arma de fuego.

En redes sociales circuló un video captado por pasajeros del transporte público cercano al estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc, donde se observan las detonaciones y asistentes dispersándose para evitar ser alcanzados por las balas.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si los disparos provinieron únicamente de una de las organizaciones o si ambos grupos participaron armados en la confrontación.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla y de la SSP estatal mantiene acordonada la zona y ha establecido diálogo con algunos comerciantes afiliados a la UPVA para contener el conflicto.

El cuerpo sin vida de la mujer permanece en el lugar, a la espera del arribo de peritos de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE), quienes realizarán el levantamiento del cadáver y las diligencias correspondientes.

La directiva del Club Puebla informó que, pese al incidente, el partido contra San Luis no ha sido cancelado y aseguró que se cuenta con presencia policial suficiente para garantizar la seguridad de los asistentes. Se recomendó a quienes lleguen en vehículo particular estacionarse en el Parque Puebla y dirigirse al estadio a pie.

Finalmente, luego de la difusión de los hechos, Antorcha Campesina emitió un comunicado en el que se deslinda de su participación en la balacera y exigió a las autoridades garantizar la seguridad en la zona y castigar a los responsables del homicidio.