Lunes 27 de Octubre, 2025
Seguridad

Un enfrentamiento armado en Guachochi, Chihuahua deja a 7 fallecidos y varios heridos

Según la Fiscalía de Chihuahua, varias de las victimas solo estaban pasando por la zona al momento del enfrentamiento y que fueron alcanzados por los disparos
Demis Salina
27 octubre, 2025
Foto: Fiscalía de Chihuahua

En Guachochi, Chihuahua criminales realizaron balaceras en varios puntos del pueblo mágico durante la mañana del pasado 26 de octubre.

Con un saldo de 7 muertos y cinco heridos, la Fiscalía de Chihuahua afirmó que algunas de las victimas solo pasaban por la zona al momento del enfrentamiento entre grupos criminales.

Tras la balacera en Guachochi se logró identificar a 5 de los 7 fallecidos

La Fiscalía de Chihuahua logró identificar a 3 fallecidos después del enfrentamiento armado, horas más tarde localizaron a otras 2 personas sin vida que también fueron identificados.

Los otros 2 occisos siguen sin ser identificados, lo único que ha compartido la Fiscalía es que se trata de dos hombres.

Por su parte, los heridos fueron atendidos por heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, uno de los heridos fue un menor de 2 años de edad.

Después del enfrentamiento se aseguró una camioneta Chevrolet Tahoe, un vehículo Nissan Sentra y una camioneta Dodge Durango.

A su vez, trasladaron los cuerpos de los fallecidos al Servicio Médico Forense para poder realizar las autopsias y poder identificar a las personas que permanecen con identidad desconocida.

En el comunicado compartido por la dependencia, se afirmó que se realizó un despliegue operativo para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio.

A su vez reafirmaron su compromiso con localizar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

