FGE identifica a las tres personas fallecidas en balacera de hoy en Guadalajara

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que tres personas murieron tras el ataque armado registrado en la avenida Topacio, en la colonia Santa Eduviges. Alberto “N”, alias “El Prieto”, identificado como comerciante del mercado de abastos y su escolta cayeron muertos en el tiroteo, mientras que la hija del primero falleció en un hospital debido a la gravedad de sus heridas.

Además, se reportan cuatro escoltas heridos, uno de los cuales en condición grave de salud. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque fue dirigido contra Alberto “N”, alias “El Prieto”. Testigos afirman que fueron más de 200 casquillos percutidos de distintos calibres.

La Fiscalía detalló que elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento de los cuerpos, mientras que personal del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del ataque armado y determinar la posible identidad de los agresores.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han precisado el móvil del ataque armado en Guadalajara, aunque señalaron que se analizan cámaras de videovigilancia y testimonios para avanzar en las indagatorias.

El hecho generó afectaciones viales temporales en avenida Topacio y calles aledañas, mientras policías municipales y estatales reforzaron la vigilancia en el sector. La Fiscalía reiteró que continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades y proporcionar información conforme avance el caso.

Lee más: Ataque en fabrica de Japón deja al menos15 personas lesionadas

Este nuevo ataque armado se suma a otros hechos de violencia registrados en la zona metropolitana, lo que mantiene bajo atención a las autoridades de seguridad y procuración de justicia en Guadalajara.

El sitio permanece bajo resguardo, con dos camionetas tipo RAM y un Lamborghini Urus con impactos de bala.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.