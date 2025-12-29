Balacera en Guadalajara deja dos muertos y cinco heridos en la colonia Santa Eduwiges

Guadalajara fue escenario de una balacera la mañana de este lunes, cuando un enfrentamiento armado entre civiles dejó al menos dos muertos y cinco heridos en las calles de la colonia Santa Eduwiges, en los límites con Zapopan.

Según reportes de autoridades y medios locales, la balacera en Guadalajara se registró alrededor de las 10:00 a.m. en el cruce de la avenida Topacio y la calle Bahía, donde sujetos armados interceptaron a los ocupantes de un vehículo de lujo, un Lamborghini Urus de color naranja.

Testigos relatan que tras el ataque inicial se produjo un intercambio de disparos que se extendió varios minutos por distintas calles de la colonia. En el lugar quedaron dispersos decenas de casquillos percutidos de diferentes calibres, lo que obligó al cierre de vialidades cercanas mientras cuerpos de seguridad acordonaban la zona.

Paramédicos y elementos de diferentes corporaciones, incluyendo la Fiscalía del Estado y policías municipales de Guadalajara y Zapopan, atendieron a las víctimas, entre ellas al menos una mujer lesionada, y trasladaron a los demás heridos a hospitales de la región.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones relacionadas con la balacera en Guadalajara ni han dado a conocer las identidades de las personas fallecidas. Las causas y móviles del ataque siguen bajo investigación, mientras peritos continúan con el levantamiento de indicios en la escena del crimen.

La violencia armada en la zona metropolitana ha vuelto a poner en alerta a residentes y autoridades, que intensifican acciones para esclarecer este nuevo hecho violento, una balacera que ha marcado el inicio de la última semana del año.

