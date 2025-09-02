Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 2 de Septiembre, 2025
Seguridad

Balacera en Guerrero Negro deja un hombre sin vida

Con este hecho y el ocurrido en Ciudad Constitución, suman dos homicidios violentos registrados en Baja California Sur en el primer día de septiembre.
Daniela Lara
2 septiembre, 2025
Con este homicidio y el ocurrido horas antes en Ciudad Constitución, suman dos personas ejecutadas en Baja California Sur en la jornada del lunes

La violencia en Baja California Sur marcó el inicio del mes de septiembre con dos homicidios registrados en una sola jornada. La tarde del lunes 1 de septiembre, un hombre fue asesinado a balazos dentro de un domicilio en la colonia Solidaridad de Guerrero Negro, municipio de Mulegé. El ataque desató una intensa movilización policiaca en la zona norte del estado.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:40 horas y fue reportado a los números de emergencia. Agentes de investigación acudieron a las calles Pablo L. Martínez y Leopoldo Ramos, donde encontraron a la víctima con múltiples heridas de arma de fuego. Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Peritos de la Dirección de Servicios Periciales procesaron la escena del crimen. Durante los trabajos levantaron casquillos y otros indicios balísticos que integraron a la carpeta de investigación. El cuerpo fue identificado por familiares y trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la necropsia de ley.

Con este homicidio y el registrado una hora antes en Ciudad Constitución, la jornada del lunes dejó un saldo de dos personas ejecutadas en Baja California Sur, lo que refleja un repunte de hechos violentos en la zona norte del estado.

