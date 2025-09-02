Balacera en Guerrero Negro deja un hombre sin vida

La violencia en Baja California Sur marcó el inicio del mes de septiembre con dos homicidios registrados en una sola jornada. La tarde del lunes 1 de septiembre, un hombre fue asesinado a balazos dentro de un domicilio en la colonia Solidaridad de Guerrero Negro, municipio de Mulegé. El ataque desató una intensa movilización policiaca en la zona norte del estado.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:40 horas y fue reportado a los números de emergencia. Agentes de investigación acudieron a las calles Pablo L. Martínez y Leopoldo Ramos, donde encontraron a la víctima con múltiples heridas de arma de fuego. Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Peritos de la Dirección de Servicios Periciales procesaron la escena del crimen. Durante los trabajos levantaron casquillos y otros indicios balísticos que integraron a la carpeta de investigación. El cuerpo fue identificado por familiares y trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la necropsia de ley.

Con este homicidio y el registrado una hora antes en Ciudad Constitución, la jornada del lunes dejó un saldo de dos personas ejecutadas en Baja California Sur, lo que refleja un repunte de hechos violentos en la zona norte del estado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.