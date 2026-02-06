Balacera en el centro de Monterrey deja siete heridos

Una intensa movilización policiaca se registró este jueves en el municipio de Monterrey luego de que una balacera en el centro de la ciudad dejara un saldo de al menos siete personas con heridos de bala. El violento suceso ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cuando presuntos delincuentes intercambiaron balazos en una zona altamente comercial. La situación en Monterrey se tornó crítica debido a la afluencia de personas en el primer cuadro.

Los hechos tuvieron lugar en el cruce de las avenidas Juárez y Modesto Arreola, donde sujetos de entre 18 y 20 años iniciaron el ataque. Entre los lesionados se encuentran cinco mujeres, incluyendo una menor de 15 años, y dos hombres que realizaban compras o consumían alimentos. Las autoridades confirmaron que los afectados recibieron impactos de balazos, aunque afortunadamente ninguna de las víctimas presenta heridas de gravedad que pongan en riesgo su vida.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios y acordonar el área comercial. Según los informes, los heridos fueron trasladados de inmediato a distintos hospitales de la localidad. Hasta el momento, no se cuenta con personas detenidas, pero los operativos de búsqueda continúan activos en todo el sector del centro.

Ante la magnitud del ataque, elementos de la Fuerza Civil y la Policía de Monterrey resguardaron el perímetro para permitir las labores de investigación. Se reportó que los agresores dispararon indiscriminadamente en plena zona de locales, lo que generó escenas de caos entre los peatones. Los peritos de la fiscalía se encuentran en el sitio recabando entrevistas para identificar a los responsables de los balazos.

Como medida de seguridad, se ordenó el cierre total de la avenida Juárez, desde la calle Washington hasta Aramberri. Esta restricción ha provocado una carga vehicular intensa en el centro, por lo que se exhorta a la ciudadanía a utilizar vías alternas. La vigilancia en Monterrey se ha reforzado en las últimas horas para tratar de dar con el paradero de los jóvenes involucrados en la balacera.

