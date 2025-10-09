Balacera en Nayarit deja un detenido

Momentos de tensión se vivieron la tarde de este miércoles sobre la Carretera Federal 200, a la altura del poblado Peñita de Jaltempa, en el municipio de Compostela, Nayarit, donde elementos del Ejército Mexicano abrieron fuego contra una camioneta gris Honda CR-V cuyo conductor intentó huir al ser marcado el alto.

De acuerdo con los reportes oficiales, los tripulantes de la unidad hicieron caso omiso a las señales de los militares, lo que desató una persecución que terminó con la detención del vehículo a pocos metros del lugar. Los ocupantes descendieron y buscaron refugio en un establecimiento de carnes, donde finalmente fueron asegurados por los uniformados.

El Gobierno de Nayarit confirmó que la balacera registrada formó parte de un operativo coordinado de seguridad y prevención implementado por la SEDENA, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Compostela, con el objetivo de reforzar la vigilancia en la región.

Durante la revisión del vehículo, los elementos del Ejército Mexicano detuvieron a un individuo identificado como Félix N, quien presuntamente portaba dos armas apócrifas, cuatro radios de comunicación y una cantidad de hierba verde con las características de la mariguana.

El detenido, junto con los objetos asegurados, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones. Las fuerzas armadas informaron que no se registraron personas lesionadas ni daños materiales a raíz de la balacera.

Las autoridades estatales destacaron que el operativo se realizó bajo los protocolos de actuación vigentes y que la rápida respuesta de los agentes evitó que la situación escalara en una zona con presencia de civiles.