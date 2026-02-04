Balacera en Nicolás Romero: Mueren tres personas tras ataque en cocina económica

Una balacera al interior de una cocina económica dejó tres muertos en inmediaciones de la colonia Granjas de Guadalupe en el municipio de Nicolás Romero; en el Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, la balacera tuvo lugar en un negocio de “cocina económica” ubicado en las inmediaciones de la colonia Granjas de Guadalupe. Testigos presenciales informaron que sujetos armados irrumpieron en el local y abrieron fuego de manera directa contra tres comensales que se encontraban en el sitio.

Tras el reporte de las detonaciones, elementos de la policía municipal y estatal arribaron al inmueble, donde confirmaron que las víctimas ya no presentaban signos vitales. La zona fue acordonada de inmediato para preservar la escena del crimen, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las investigaciones preliminares sugieren que la balacera fue un ataque directo, descartando inicialmente el móvil de un robo al establecimiento. A pesar del despliegue de un operativo de seguridad en diversos puntos de Nicolás Romero, no se ha informado sobre la detención de los presuntos responsables, quienes lograron huir tras el atentado.

Este hecho se suma a la reciente ola de violencia que afecta a diversos municipios del Valle de México. Peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios balísticos para integrar la carpeta de investigación. Se espera que en las próximas horas se logre la identificación oficial de las víctimas de esta balacera que ha conmocionado a los habitantes de la zona norte del Estado de México.

