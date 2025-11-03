Se registra balacera en panteón de la CDMX; extraoficialmente se reportan al menos dos muertos

Un violento tiroteo frente al Panteón de San Francisco Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán, cobró la vida de al menos dos personas y dejó a una más en estado grave durante la tarde de este Día de Muertos, reportan medios locales.

Autoridades policiales de la Ciudad de México investigan si el ataque está ligado a un grupo delictivo local, mientras la zona permanece acordonada.

La balacera se registró alrededor de las 18:40 horas de este domingo indica dos personas sin vida en el lugar y una tercera herida de gravedad, la cual fue trasladada de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica.

El incidente ocurrió a escasos metros del panteón, ubicado en la esquina de las calles Hidalgo y Santa Ana, en la colonia San Francisco Culhuacán, una de las áreas más transitadas durante las celebraciones de Todos los Santos y Día de Muertos en la CDMX.

De acuerdo con reportes iniciales de testigos y fuentes extraoficiales, las víctimas —cuyas identidades no han sido reveladas— se encontraban en las inmediaciones del camposanto cuando fueron abordadas por al menos dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes descendieron y abrieron fuego de manera directa contra ellas antes de darse a la fuga.

Elementos de la SSC acudieron de inmediato al lugar tras recibir múltiples llamadas de alerta por detonaciones, desplegando un operativo que incluyó el cierre de vialidades aledañas como las calles Santana y 5 de Mayo para facilitar las labores periciales.

Paramédicos de la Ciudad de México confirmaron las muertes en el sitio, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina inició una carpeta de investigación por homicidio doloso y lesiones calificadas por disparos de arma de fuego.