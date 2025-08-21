¡ALERTA! Reportan balacera, persecución y un agente de la AEIC herido en La Paz, BCS | VIDEO

¡Alerta, paceños! La noche de este miércoles circularon videos de una balacera en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, con saldo de un agente herido.

Los primeros reportes hechos a la línea de emergencia 911 fueron emitidos alrededor de las 21:58 de la noche por los vecinos de Residencial Del Mar de La Paz, BCS, y automovilistas que circulaban por la zona.

En redes sociales se publicaron videos con imágenes de la movilización de unidades de la Policía Municipal, Marina, Guardia Nacional, Defensa y agentes de la PGJE, así como audios en donde se escuchan las detonaciones de arma de fuego y las sirenas de las patrullas a la altura del cruce de las calles Mar de Japón y Mar Amarillo.

Extraoficialmente, se reportó que el agente Humberto “N” de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) de Baja California Sur sería el herido y que paramédicos del Grupo Calafia trasladaron a un hospital al agente del AIEC en código rojo (grave).

PGJE de BCS confirma un agente herido en balacera de La Paz

Cerca de la media noche, la PGJE de BCS emitió un comunicado mediante el cual confirmó los hechos, así como el saldo de un oficial herido.

“Agentes de Investigación Criminal se trasladaron al sitio, donde corroboraron que el lesionado, un elemento de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, de la PGJE, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica”, señalaron.

Asimismo, puntualizaron que los peritos aseguraron y recolectaron los indicios localizados, mientras que un agente del Ministerio Público abrió la carpeta de investigación para dar con los atacantes.