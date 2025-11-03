Terror en Zihuatanejo: balacera en Playa Las Gatas deja cuatro muertos

Este domingo 2 de noviembre poco después de las 15:00 horas, una riña que inició entre turistas en la playa Las Gatas derivó en una balacera que dejó al menos cuatro hombres muertos en plena zona turística del puerto. Según reportes policiales, el altercado comenzó en el área de restaurantes del balneario y escaló cuando algunos de los involucrados sacaron armas de fuego y abrieron fuego frente a decenas de visitantes, causando pánico generalizado.

Los cuerpos de los cuatro hombres quedaron tendidos en el lugar y fueron trasladados posteriormente al Servicio Médico Forense, mientras la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Guerrero procedían al acordonamiento de la zona y a las diligencias correspondientes.

Aunque las autoridades no han emitido una versión oficial sobre el móvil del tiroteo, fuentes de seguridad señalaron que la riña podría haberse originado por una disputa entre grupos de turistas presuntamente alcoholizados.

La playa Las Gatas —ubicada al sureste del puerto y de acceso restringido por lancha o sendero entre rocas— estaba este domingo llena debido al puente vacacional. El ambiente festivo se tornó en estampida cuando se escucharon los disparos. Este incidente vuelve a poner en tensión los esquemas de seguridad en zonas turísticas de Guerrero, donde la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército ya había intervenido en operativos recientes.

