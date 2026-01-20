Se presenta balacera en residencial del Mar de La Paz, se habla de una persona sin vida

Una balacera se presentó al sur de la ciudad de La Paz la tarde de este lunes, generando una movilización de diversas corporaciones de seguridad. Los hechos violentos ocurrieron en el Fraccionamiento Residencial del Mar, específicamente en la intersección de las calles Canal de La Mancha y Prosperidad, donde se reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego que alertaron a los vecinos de la zona.

El reporte inicial de la balacera fue recibido alrededor de las 15:30 horas de este 19 de enero a través del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-4). Al llegar al sitio, las autoridades habrían localizado a una persona sin vida, aunque esto no fue confirmado por los cuerpos de seguridad, quien presuntamente fue víctima del ataque. El área fue acordonada de inmediato por elementos policiacos para preservar la escena y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Según versiones preliminares, el incidente se originó cuando un grupo de delincuentes intentó ingresar a un domicilio con el objetivo de perpetrar un robo. Al percatarse de que los propietarios se encontraban en el interior, los agresores emprendieron la huida, realizando entre cinco y seis detonaciones contra la fachada de la vivienda ubicada entre Canal de La Mancha y Prosperidad, lo que habría resultado en el fatal desenlace.

Peritos de la fiscalía estatal arribaron al Fraccionamiento Residencial del Mar para recolectar los casquillos percutidos y procesar el lugar donde supuestamente yacía el hombre sin vida. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial confirmando la identidad de la presunta víctima.

