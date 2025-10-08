Personal de SEDENA dispara a camioneta en Tamaulipas, dejando 6 muertos y varios heridos

6 fallecidos y varios heridos tras una balacera en Tamaulipas, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y varios de sus efectivos están bajo investigación.

Cinco personas fallecieron en el lugar, la otra persona falleció mientras estaba siendo trasladada a un hospital.

Los militares se sintieron amenazados y bajo ataque, por eso accionaron sus armas

El suceso se presentó durante la noche del pasado 6 de octubre cuando, según un comunicado de SEDENA, un convoy militar se encontraba sobre la carretera Ciudad Mante-Tampico.

Los militares afirmaron que una camioneta blanca intentó embestir una de las unidades, lo que les hizo sentirse amenazados.

Al temer por su seguridad e integridad, los soldados accionaron sus armas en contra de la camioneta, dejando 5 muertos y 3 heridos, uno falleció durante el trayecto al hospital.

Tras el suceso, la Fiscalía General de la República (FGR) levantó una carpeta de investigación, por su parte, la Fiscalía General de Justicia Militar abrió una carpeta paralela.

El personal militar involucrado fue relevado de sus funciones, estando bajo investigación y ya habiéndose presentado ante la FGR.

La Secretaría de la Defensa Nacional realizó un comunicado confirmado los hechos y la situación del personal.