Balacera en Tepito deja un muerto y un herido en chelería de la colonia Morelos

Una balacera en una chelería ubicada en la colonia Morelos, dentro del barrio de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX dejó al menos un muerto y un herido grave informaron autoridades de seguridad. El ataque armado se produjo en un área comercial de alta afluencia, lo que generó la rápida intervención de cuerpos policiales.

Según los primeros peritajes y testimonios, la balacera en Tepito se desarrolló en el interior de una chelería cuando varias personas fueron atacadas con arma de fuego. Tras las detonaciones, clientes y comerciantes buscaron refugio y algunos llamaron a los servicios de emergencia.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al sitio y localizaron a un hombre de aproximadamente 22 años con múltiples impactos de bala. Este individuo murió en el lugar, mientras que al menos otra persona fue trasladada con heridas graves a un hospital cercano.

Investigación y contexto de inseguridad

Las autoridades mantienen la escena acordonada mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizan las diligencias correspondientes para esclarecer la mecánica de la agresión y la posible participación de otros involucrados. Hasta el momento no se reportan detenciones vinculadas con la balacera.

Tepito, conocido por su intensa actividad comercial y su historia dentro del centro de la capital, ha sido escenario de incidentes violentos en años recientes debido a diversas disputas entre grupos delictivos y conflictos locales, lo que ha generado preocupación entre residentes y autoridades.

Este ataque armado ocurre en un periodo de alta afluencia de personas en zonas comerciales de la Ciudad de México por las compras de temporada, lo que incrementa la atención sobre la seguridad pública y el control de armas de fuego en espacios urbanos concurridos.

