Balacera en Zapopan termina con hombre abatido y dos policías lesionados

Durante la madrugada de este martes, un violento enfrentamiento armado en Zapopan dejó como saldo un agresor abatido y dos policías lesionados, luego de una intensa persecución que comenzó cerca del motel Play, sobre Periférico Norte y carretera a Saltillo.

De acuerdo con fuentes de seguridad, los hechos se desencadenaron cuando oficiales municipales intentaron detener a un hombre que conducía una camioneta Honda Element de color naranja.

El sujeto hizo caso omiso a las órdenes y abrió fuego contra los uniformados, lesionando a dos de ellos, lo que desató una persecución que se prolongó varios minutos hasta la colonia Horizontal San Francisco.

Durante la huida, el agresor se atrincheró en su vehículo y disparó de manera repetida contra una patrulla. Las autoridades aseguraron más de 30 casquillos calibre 9 mm en las dos escenas del enfrentamiento. Finalmente, tras chocar con una patrulla, el hombre descendió del vehículo e intentó escapar corriendo, pero fue abatido de un disparo en la cabeza por los oficiales.

Los policías lesionados fueron trasladados de emergencia a la Cruz Verde Federalismo, donde reciben atención médica especializada. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre su estado de salud exacto.

La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer todos los detalles del incidente, mientras la zona permanece resguardada por diversas corporaciones. Los videos del C5 Escudo Urbano, que monitorearon la persecución en tiempo real, serán clave para determinar la secuencia exacta de los hechos.

Este caso refleja nuevamente los riesgos que enfrentan las autoridades en operativos contra individuos armados en Zapopan y en la zona metropolitana de Guadalajara, así como la necesidad de protocolos de seguridad estrictos en este tipo de confrontaciones.