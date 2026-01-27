Violencia en Zapopan: Balaceras dejan seis heridos y una persona fallecida

Una intensa movilización de los tres niveles de gobierno se registró este martes en Zapopan, Jalisco, tras confirmarse que una balacera en Zapopan dejó como saldo preliminar a seis personas heridas y una persona fallecida. Los ataques directos se concentraron en zonas de alto flujo vehicular, desatando el pánico entre los ciudadanos que transitaban por el municipio.

El incidente violento tuvo lugar en el cruce de las avenidas avenida Guadalupe y la avenida Clouthier, en la colonia Jardines del Tepeyac, una zona comercial y de alta plusvalía del municipio de Zapopan.

Según los reportes de la Policía Municipal y corporaciones estatales, entre los lesionados se encuentran dos escoltas y un civil, quienes quedaron atrapados en el fuego cruzado o fueron blanco directo del ataque.

Sobre la Avenida Patria, los elementos de seguridad localizaron a otros dos heridos tendidos en el pavimento, junto a los cuales se halló un arma calibre 9 mm. Paralelamente, una sexta víctima llegó por sus propios medios a las instalaciones de la Cruz Verde Las Águilas para recibir atención médica urgente. La gravedad de las lesiones de los involucrados aún se mantiene bajo reserva médica.

Inseguridad en Jalisco: Antecedentes de violencia en Zapopan

El municipio de Zapopan ha sido escenario recurrente de enfrentamientos vinculados a la delincuencia organizada debido a su importancia económica y estratégica en el estado de Jalisco. Históricamente, puntos como la zona de Andares y corredores comerciales han sufrido eventos de esta magnitud, lo que ha llevado a un incremento en la presencia de la Guardia Nacional y la SEDENA en la región para intentar contener la ola de violencia que afecta a la entidad.

Testigos oculares señalaron que los presuntos agresores lograron escapar con rumbo desconocido a bordo de una camioneta tipo pick-up. A pesar de que se implementó un operativo de búsqueda por aire y tierra, hasta el momento no se reportan personas detenidas relacionadas con estas agresiones simultáneas.

La zona de los hechos permanece fuertemente resguardada por la Fiscalía del Estado de Jalisco, mientras que peritos de la zona realizan el levantamiento de los casquillos y el procesamiento de la escena para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

