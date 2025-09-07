Balaceras generan alarma en Ciudad Constitución, se reportan en varias colonias

La noche de este sábado se reportaron balaceras en distintas colonias de Ciudad Constitución, lo que generó fuerte movilización policiaca y alarma entre la población. Los hechos violentos se registraron en sectores como La Esperanza, Pueblo Nuevo, Guaycura y Cerro Catedral.

En una de las zonas afectadas, sobre la calle Pelayo López, las autoridades locales acordonaron el área tras el intercambio de disparos. La situación mantuvo en vilo a los habitantes de la cabecera municipal, quienes difundieron mensajes de alerta en redes sociales.

De manera simultánea, en Ciudad Insurgentes también se presentaron incidentes relacionados con balaceras, acompañados de bloqueos sobre la carretera Transpeninsular a la altura del kilómetro 24. Testigos informaron sobre la presencia de vehículos atravesados que impedían el tránsito en el tramo que conecta con Ciudad Constitución.

En el mismo sector fue localizado un automóvil con múltiples impactos de arma de fuego. De acuerdo con reportes preliminares, en el interior habría una persona sin vida, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Las autoridades municipales y estatales desplegaron operativos en puntos estratégicos de Ciudad Constitución y Ciudad Insurgentes para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de los residentes. Sin embargo, hasta el cierre de la noche no se había emitido un informe oficial detallado sobre la magnitud de los hechos.

Hasta el momento no se ha dado información oficial sobre los acontecimientos registrados.