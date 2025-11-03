Tres disparos de las siete detonaciones acabaron con la vida de Carlos Manzo

Tras el lamentable caso del asesinato del alcalde del Uruapan, Michoacán, la Fiscalía General del Estado (FGE)reveló que el homicida realizó siete detonaciones con un arma 9mm, misma que está relacionada con dos ataques más, que dejaron como saldo total 3 muertos y 1 herido el 16 de octubre atentado en la col. Tierra Blanca y 23 oct en La Gran Parada.

La agresión ocurrió alrededor de las 20:10 horas, Carlos Manzo fue atacado en público, recibió tres impactos de bala antes de caer al suelo, donde recibió cuatro disparos más, rodeado de ciudadanos y luces, en pleno corazón de Uruapan. Ni los escoltas ni la Guardia Nacional pudieron intervenir.

Cuerpos de emergencia se trasladaron al lugar y Carlos Manzo fue trasladado de emergencia al hospital Fray Juan de San Miguel, ubicado sobre el libramiento Lázaro Cárdenas, acompañado por elementos de seguridad y paramédicos.

A las 20:50 horas se informó su fallecimiento. Los médicos forenses revelaron que las siete detonaciones que recibió Carlos Manzo, fueron distribuidas principalmente en la parte superior de su cuerpo, pero dos disparos en la cabeza y uno más en el tórax tórax fueron letales.

Minutos antes del atentado, había sido captado en transmisión en vivo cargando a su pequeño hijo y mostrando una monumental figura de la Catrina instalada para el festival. Lo que se proyectaba como una noche de celebración se transformó en una escena de horror en plena plaza.

La Fiscalía de Michoacán cuenta hasta el momento con más de 40 dictámenes de pruebas periciales. Ha pedido a la ciudadanía que, para dar cualquier dato que ayude a cumplir con este objetivo, la FGE proporcionó el teléfono 4432982640 extensión 122 y el correo inteligenciacriminal@fiscaliamichoacan.gob.mx.