Riña a balazos en La Paz; autoridades descartan lesionados

La Procuraduría General de Justicia del Estado PGJE informó de una riña con disparos en la colonia Santa Fe de La Paz, Baja California Sur, hasta ahora no se han registrado lesionados ni reportes médicos de heridos.

Según el comunicado oficial, el hecho fue reportado el domingo alrededor de las 20:10 horas mediante los servicios de emergencia. Los detonaciones se escucharon en un domicilio ubicado entre las calles Santa Isabel y Santa Alicia, lo que movilizó a peritos y agentes ministeriales que trabajan con la PGJE para determinar lo ocurrido.

Las primeras diligencias indicaron que probablemente se trató de una riña entre particulares. Durante la intervención, los peritos de la PGJE recolectaron indicios y evidencias en el sitio, mismas que fueron trasladadas a los laboratorios correspondientes para su análisis técnico y dictamen forense.

La PGJE informó que las investigaciones continúan activas con el objetivo de identificar y consignar a los presuntos implicados. Hasta el momento, no hay personas aseguradas ni pistas oficiales sobre responsables, aunque las autoridades no descartan conexiones con disputas locales previas ni movimientos delictivos mayor escala.