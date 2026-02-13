Reportan balazos en Seguridad Pública de Matamoros, Tamaulipas, tras persecución

Una persecución entre civiles armados y elementos de la Guardia Estatal derivó en un intercambio de disparos que alcanzó las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Matamoros, Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este jueves, cuando las unidades de seguridad seguían a una camioneta con reporte de robo. En este contexto, el municipio de Matamoros volvió a ser escenario de actos violentos que mantienen en alerta a las corporaciones de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con los peritajes iniciales, la fachada del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal presentó al menos nueve impactos de bala. Asimismo, el patrimonio municipal se vio afectado, ya que varias patrullas y vehículos oficiales que se encontraban estacionados resultaron con daños por los proyectiles. Afortunadamente, tras el cese al fuego, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales entre los oficiales o civiles.

El alcalde José Alberto Granados Fávila se pronunció sobre lo ocurrido y aclaró que no se trató de un atentado directo contra la corporación ni contra su titular. El edil mencionó que estuvo viendo algunas notas donde se afirmaba un ataque contra el secretario, pero desmintió tal versión, explicando que lamentablemente el edificio del ayuntamiento resultó dañado solo porque los hechos se presentaron justo en esa ubicación sobre la avenida Marte R. Gómez.

Ante la situación, la administración local informó que la estrategia de seguridad se mantiene activa y sin cambios en sus objetivos. La vigilancia se ha intensificado en los puntos críticos de Matamoros mediante una estrecha coordinación con la Guardia Estatal, la Sedena y la Marina. Estas acciones buscan restablecer el orden y prevenir nuevos enfrentamientos en las zonas urbanas de Tamaulipas.

Con la tecnología del C5, las autoridades pudieron rastrear la camioneta robada, lo que derivó en la movilización de la Guardia Estatal y el posterior apoyo de fuerzas federales. La presencia de la Sedena y la Marina ha sido reforzada en las inmediaciones del edificio dañado para garantizar la protección del personal civil y policial.

