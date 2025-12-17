Ballena enmallada es rescatada en playas de Jalisco

Una ballena joroboda fue localizada enredada en una red de pesca mar adentro, a la altura de la zona federal marítima, lo que activó de inmediato los protocolos de rescate por parte de personal especializado, ante el alto riesgo que el enmallamiento representa para el ejemplar y para la navegación en el área.

De manera preliminar, las autoridades informaron que la ballena presentó parte del cuerpo enmallada, situación que le impedía desplazarse con normalidad y la colocaba en una condición de vulnerabilidad, por lo que equipos de auxilio se trasladarán al sitio para evaluar y atender el incidente.

El operativo se desarrolló en plena temporada de avistamiento, periodo en el que estos mamíferos marinos migran hacia las costas de Jalisco y Nayarit para reproducirse y cuidar a sus crías, consolidándose como un atractivo natural clave para el turismo y la conservación del medio ambiente.

Especialistas advertirán que esta etapa también incrementa el riesgo de que una ballena quede enredada en artes de pesca, especialmente cuando las redes no son retiradas o señalizadas de forma adecuada en zonas de tránsito habitual.

Las autoridades marítimas exhorta a los pescadores a tomar conciencia sobre el impacto del enmallamiento, recomendando evitar la colocación de mallas en áreas de paso de ballenas y reforzar prácticas responsables que reduzcan daños al medio ambiente.

Asimismo, se recuerda que una ballena enmallada puede sufrir lesiones graves, infecciones, estrés extremo e incluso la muerte, además de poner en peligro a personas que intenten auxiliarla sin la capacitación correspondiente.

Finalmente, se reiterará el llamado a reportar de inmediato cualquier avistamiento de una ballena en peligro a las instancias oficiales, con el fin de permitir una intervención segura, oportuna y coordinada en favor de la vida marina.