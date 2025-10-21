Ballena enmallada es rescatada en costas de Cabo San Lucas

Una ballena de Bryde (Balaenoptera edeni) fue rescatada tras quedar atrapada en redes de pesca fuera del polígono del Área de Protección de Flora y Fauna de Cabo San Lucas, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Tras recibir el reporte, se activó de manera inmediata el protocolo de atención de la Red de Asistencia a Ballenas Enmalladas (RABEN), coordinando esfuerzos con personal especializado para verificar las condiciones físicas del ejemplar.

Posteriormente, se procedió a retirar la malla que mantenía atrapada a la ballena, asegurando su liberación sin daños aparentes. El operativo culminó con éxito y el cetáceo fue liberado de manera segura al mar, garantizando su bienestar y movilidad.

La Profepa destacó que esta acción evidencia la importancia de la coordinación entre autoridades y expertos en fauna marina para realizar un rescate efectivo.

Coordinación clave en el rescate de ballenas

El rescate también resalta la necesidad de extremar precauciones en el uso y manejo de redes de pesca, que representan un riesgo constante para la vida de cetáceos y otras especies marinas.

La intervención demuestra que con protocolos especializados y respuesta inmediata es posible salvar la vida de especies marinas vulnerables, como la ballena de Bryde.

Finalmente, se recomienda revisar y ajustar las prácticas de pesca para prevenir que incidentes como este vuelvan a ocurrir, protegiendo así la biodiversidad marina en Cabo San Lucas.