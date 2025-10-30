Hallan ballena jorobada muerta por posible enmallamiento en Perú

El cuerpo de una ballena jorobada de aproximadamente12 metros de largo fue encontrado en las playas de Malpaso, en Perú, lo cual ha encendido alertas de los biólogos y activistas de la región y de otras partes del mundo, pues se presume que su muerte fue causa de enmallamiento con redes de pesca.

Los análisis iniciales señalan que el cuerpo de la ballena conservaba aleta pectoral, caudal y otras estructuras morfológicas prácticamente intactas, pero presentaba evidencia visible de presión o marcas de redes alrededor del tronco. Este tipo de indicios, combinados con el avanzado estado de descomposición del animal, sugiere que el impacto del enmallamiento fue significativo y posiblemente determinante en su muerte.

Activistas han declarado la urgencia en atender el tema, pues la falta de regulación crea un riesgo latente de muertes evitables, que afectan tanto al medioambiente como al turismo ecológico que depende de estas especies, más aún cuando la zona intermareal de Malpaso, es parte de la ruta migratoria de los cetáceos.

Las autoridades de Instituto del Mar de Perú (IMARPE) coordinó la disposición final del cuerpo de la ballena jorobada, al tiempo que se iniciaron los protocolos de muestra biológica percebes, crustáceos adheridos al cadáver y tejidos de la ballena fueron colectados para análisis más exhaustivos, lo cual confirmará si, además del enmallamiento, existieron otras causas contributivas como enfermedad, contaminación o colisión con embarcación.