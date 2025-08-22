La Ballena tendrá complejo escolar para mil alumnos: de preescolar a preparatoria

En el predio de La Ballena, en San José del Cabo, se construye un nuevo complejo educativo que ofrecerá servicios de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Se espera que comience a operar entre mediados y finales de septiembre, beneficiando a cerca de mil alumnos.

De acuerdo con Alicia Meza Osuna, secretaria de Educación Pública en Baja California Sur, ya se han construido seis aulas, que funcionarán como secundaria en turno matutino y preparatoria en el turno vespertino. Ambos planteles serán de sostenimiento federal y operarán bajo esquemas de inscripción y contratación en línea.

“Esa escuela estará en operación con una secundaria en turno matutino y por la tarde funcionará como preparatoria. También habrá una primaria y un jardín de niños dentro del predio de La Ballena”, indicó Meza Osuna.

Actualmente, los trabajos de infraestructura en la primaria están por concluir, quedando pendiente la conexión de la red eléctrica, mientras que el jardín de niños aún se encuentra en construcción. Su apertura dependerá del avance de estas obras.

“El complejo comenzará a funcionar a partir de septiembre. Todo el predio de La Ballena va a beneficiar a aproximadamente mil alumnos”, agregó la funcionaria estatal.

El inicio oficial del ciclo escolar 2025-2026 está programado para el 1 de septiembre, cuando más de 45 mil estudiantes de educación básica regresen a las aulas en Baja California Sur. La SEP estatal garantizó que todos los alumnos tendrán un lugar asegurado, incluso en zonas con alta demanda como Los Cabos.

