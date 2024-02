Ballet Folclórico Bemalcú participará en el Carnaval La Paz

El Ballet Folclórico Bemalcú, fundado en 2005, inició siendo un ballet infantil, desde entonces cuentan con 19 años de trayectoria en Baja California Sur. Su objetivo es que todos los niños puedan integrarse a un grupo de danza, conocer la cultura y las tradiciones a través de las coreografías.

Actualmente forman parte 20 integrantes con un rango de edad desde los 7 hasta los 25 años. Al respecto la maestra de danza, María Elena Montoya Contreras, puntualizó que participarán los días 12 y 13 de febrero en el Carnaval de La Paz 2024 “México Fantástico”.

Agregó que uno de sus mayores logros ha sido presentarse en toda Baja California Sur y en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con distintas danzas representativas de la región.

Destacó que la mayoría de las y los integrantes forman parte de la agrupación desde sus inicios y la intención es continuar con la tradición del ballet folclórico para cultivar en las nuevas generaciones un amor al arte y la cultura.

Carla Salcido, una de las integrantes, resaltó que más allá de ser un grupo de danza se ha vuelto una segunda familia que desde hace años pertenece y sus aspiraciones para el futuro es replicar todo lo que le enseñaron a las y los nuevos compañeros.

“Lo describiría como una familia, siempre hemos sido muy unidos desde que yo estaba muy chica, cuando yo entré me tocó ser la más pequeña y no me hacían sentir mal mis compañeras, siempre me ayudaban y me corregían si me salía mal y ahora que yo soy de las grandes trato de replicar eso […] es un arte muy bonito, una disciplina muy bonita, te diviertes mucho y aprendes mucho, no solo de baile y de música, sino también de cultura ya que todos los bailes tienen un trasfondo y nuestra maestra nos transmite esas enseñanzas”.