El balón de Mundial 2026 desata la locura; una versión ya es imposible de conseguir

La fiebre por la Copa del Mundo 2026 ya comenzó con la presentación de su protagonista principal: el balón Trionda.

La FIFA y Adidas revelaron el esférico oficial que rodará en las canchas de México, Estados Unidos y Canadá, y su lanzamiento comercial ha sido un éxito rotundo.

La pieza más codiciada, una edición de colección llamada Jumbo, se agotó de inmediato a pesar de su precio de 9,999 pesos.

Este balón de exhibición, con un diámetro de 80 cm, era considerablemente más grande que uno estándar y se convirtió en un objeto de deseo para los aficionados más apasionados.

¿Qué significa el diseño del balón del Mundial 2026?

El nombre “Trionda” es un tributo directo a la histórica sede triple del torneo. Su diseño, creado por Adidas sobre una base blanca, plasma la identidad de los países anfitriones a través de una simbólica paleta de colores.

El verde se adorna con un águila en alusión a México, el rojo incorpora hojas de arce por Canadá y el azul presenta estrellas por Estados Unidos.

Además, el balón incluye destellos dorados que rinden tributo al icónico trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

¿Cuánto cuesta el balón del Mundial 2026 y que versiones tiene?

Con el objetivo de llegar a todos los públicos, Adidas lanzó una gama completa de balones para aficionados casuales y profesionales. Aquí te presentamos la lista de versiones con sus precios: