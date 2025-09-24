Banamex anuncia venta de 25% de acciones a Fernando Chico Pardo

Citigroup informó que el 25% de las acciones de Grupo Financiero Banamex fueron adquiridas por Fernando Chico Pardo y su familia. La transacción representa un paso clave en el futuro de Banamex, consolidando su estrategia de crecimiento y transformación.

De acuerdo con el comunicado emitido por Citi, la compra se realizó a través de una compañía propiedad de Fernando Chico Pardo, quien es también dueño de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur). La institución financiera destacó que esta operación marca el inicio de una relación estratégica de largo plazo con uno de los líderes empresariales más influyentes de México.

La inversión de Fernando Chico Pardo se interpreta como un voto de confianza en el rumbo que Banamex ha tomado en los últimos años. La entidad bancaria se ha enfocado en expandir sus líneas de negocio, acelerar su transformación digital y fortalecer la relación con sus clientes actuales y potenciales.

La operación aún está sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes en México, y se prevé que quede concluida durante la segunda mitad de 2026. Expertos del sector consideran que este movimiento podría impulsar una mayor competitividad en el sistema bancario nacional.

El director general de Banamex, Manuel Romo, subrayó que la relación entre Citi, Fernando Chico Pardo y la institución bancaria representa una alianza estratégica que pondrá a los clientes en el centro de todas las decisiones, priorizando la excelencia operativa y el crecimiento sostenido.

Por su parte, Fernando Chico Pardo manifestó su entusiasmo por integrarse al proyecto de Banamex. Aseguró que continuará trabajando para agilizar la digitalización de los servicios y fortalecer la experiencia del cliente, impulsando con ello un mayor crecimiento para la institución.

Para Citi, la desinversión de Banamex se mantiene como una prioridad estratégica, y cualquier decisión sobre la oferta pública inicial se tomará considerando las condiciones de mercado y las autorizaciones regulatorias necesarias.

Cabe recordar que Asur, empresa dirigida por Fernando Chico Pardo, opera nueve aeropuertos en México, incluido el de Cancún, que es el segundo con mayor tráfico de pasajeros en el país.