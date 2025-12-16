Banamex: app falla por segundo día consecutivo y usuarios intensifican quejas

La app de Banamex continúa presentando fallas por segundo día consecutivo este 16 de diciembre, afectando a miles de usuarios en todo el país que intentan acceder a sus cuentas y realizar operaciones bancarias desde sus dispositivos móviles.

Según reportes de clientes en redes sociales y plataformas de monitoreo, los problemas en la aplicación de Banamex iniciaron desde el lunes 15 de diciembre por la mañana, justo en plena jornada de pago de quincena y aguinaldo, periodos de alta demanda para transacciones financieras.

Los usuarios afectados reportaron que la app de Banamex falla al intentar iniciar sesión, navegar por sus opciones o ejecutar transferencias y pagos digitales, lo que ha generado frustración entre los clientes del banco. Las quejas se concentraron en grandes centros urbanos como Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Yucatán, aunque la falla fue generalizada a nivel nacional.

A través de su cuenta oficial en redes sociales, Banamex reconoció la falla en su sistema y comunicó que “existe una intermitencia general en nuestro sistema, nuestro equipo está trabajando para solucionarlo lo antes posible, pero desafortunadamente en este momento no puedo brindarte el servicio”.

Impacto en transacciones y canales alternativos

La persistente falla en la app de Banamex ha impedido que numerosos clientes revisen saldos, realicen transferencias SPEI y paguen servicios usando sus dispositivos móviles.

Usuarios también reportaron afectaciones a servicios auxiliares vinculados a la banca móvil, como preventas de boletos exclusivas disponibles a través de la aplicación.

Ante la falta de acceso a la app, Banamex ha recomendado a los usuarios emplear canales alternativos como BancaNet desde navegador web, cajeros automáticos o acudir directamente a sucursales para operaciones urgentes, en tanto se restablece el servicio normal.

Reacciones de clientes y expectativas

La app de Banamex falla en momentos críticos para usuarios que dependen de la plataforma para gestionar sus finanzas cotidianas ha intensificado las quejas en redes sociales. Algunos clientes señalaron que errores frecuentes en días de alta demanda, como quincenas, agravan la percepción de inestabilidad tecnológica del banco.

Banamex no ha detallado una hora estimada para la recuperación completa del servicio, pero afirmó que continúa trabajando en la solución técnica para normalizar el acceso a la aplicación móvil lo antes posible.